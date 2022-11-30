الوزير الأول: التحدي الأول للحكومة هو ربط الشمال بالجنوب عبر السكك الحديدية

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاربعاء، أن من التحديات الأولى للحكومة، هو ربط الشمال بالجنوب عن طريق السكك الحديدي.

كما أشار الوزير الأول خلال معاينته لمحطة القطار في تيسمسيلت، إلى أن نظام الإشارة يجب أن يكون موضوع من طرف الجزائريين.

في حين، شدد أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة إطلاق خط تيسيمسيلت-بوغزول في 31 ديسمبر.

100 مليار دينار للإعادة تيسمسيلت

أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 100 مليار دينار جزائري من أجل إعادة تنمية ولاية تيسمسيلت. كما أشار الوزير الأول، إلى أن هذه التكلفة تم وضعها في إطار 90 مشروعا يخص 17 قطاع وزاري.

في حين، أكد، أيمن بن عبد الرحمان عقب نهاية اجتماع الحكومة المنعقد في تيسمسيلت، أن الولاية تعاني من تأخر في التنمية. مشيرا إلى أن برنامج رئيس الجمهورية التنموي سيساعد على إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية بهذه الولاية. كما اعتبر، الوزير الأول، أن ولاية تيسمسيلت ظلمت من حيث المشاريع التنموية المهيكلة.

وعن القطاعات التي استفادت من المشاريع، فقال أيمن بن عبد الرحمان، إن أولها هو مجال الأشغال العمومية والمياه والأشغال الكبرى. حيث ستفك العزلة نهائيا عن ولاية تيسمسيلت. تابعا “بالعمل على توصيل المياه وضمان توفيرها بالنسبة للولاية”.

وأشار الوزير، إلى أن “التخلف التنموي تجسد في عدم توفر الولاية على مقر إداري يليق بها”. مشيرا “قمنا بتسجيل عملية إنجاز مجمع إداري يظم ولاية تيسمسيلت بمختلف مرافقها الإدارية”.