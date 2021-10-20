الوزير الأول: التصنيفات الدولية غالبا ما تضع الجزائر بمراتب لا تعكس مستوى التطور

قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن التصنيفات الدولية غالبا ما تضع الجزائر. في مراتب لا تعكس مستوى التطور الحقيقي الذي تشهده البلاد. بقدر ما هي نتيجة لضعف تجاوب منظومة الـمعلومات مع متطلبات الـمؤشرات التي تبنى عليها هذه التصنيفات. مما يؤدي بهاته الهيئات إلى اللجوء إلى تقديرات لا تعكس الحقيقة وبالتالي تؤثر سلبا على تصنيف الجزائر على الـمستوى الدولي.

وأكد الوزير الأول عزم الحكومة على الـمضي قدما في بناء منظومة إحصائية فعالة في مستوى البرنامج الطموح الذي سطرته. لتنفيذ إلتزامات رئيس الجمهورية.

وأضاف “وعليه فكل الفاعلين وضمن هذا الإطار التشاوري ملزمون وبصفة إستعجالية بوضع إستراتيجية وطنية. لتطوير الإحصائيات تتضمن العودة إلى مختلف الأعمال الإحصائية التي غٌيًبت منذ سنوات. وحرمت البلاد من عشرات بل مئات الـمؤشرات، مثل: مسح دخل وإنفاق الأسرة، مسح الـمؤسسات، مسح التشغيل. وإعطاء أهمية أكبر للدراسات الديمغرافية الكفيلة بتقدير تطور احتياجات السكان وكذا العودة إلى إصدار الـمذكرة الظرفية”.