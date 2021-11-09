الوزير الأول: التقارير الدولية حول وضعية الجزائر الإقتصادية غير صحيحة

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن هناك بعض التقارير والترتيبات الدولية تخص وضعية الجزائر. لا تعكس حقيقة المؤشرات الإقتصادية الوطنية التي تحوز عليها.

وأضاف الوزير الأول، خلال تواصل أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. أن الحكومة تعكف على إنشاء آلية مكلفة بإدارة وتحسين مناخ الأعمال، وإعطاء صورة حقيقية على تطور أوضاع بيئة الأعمال.

وأشار الوزير الأول، إلى أنه يجب العمل على تصحيح بعض الصور النمطية المتداولة لدى بعض الترتيبات الدولية في مجال تنافيسية الإقتصاد والتجارة والإبتكار والبحث العلمي. والتي لا تعكس حقيقة المؤشرات الإقتصادية الوطنية.

كما دعا أيمن بن عبد الرحمن، إلى متابعة دقيقة لهذه الترتيبات الدولية. والحرص إلى وصول المعلومات الصحيحة والرسمية بدل الإتكال على التقارير المغلوطة ومجانبة الصواب

واستذكر الوزير الأول تقرير صدر عن أحد المؤسسات الدولية المالية لسنة 2020، حيت صنفت الجزائر من بين الدول الإفريقية في مجال الصحة صنفت في الرتبة مابعد 40.

وأكد بن عبد الرحمن، أن الجزائر بحثت عن العناصر التي ساعت على اصدار التقرير. تبين أن التقرير وراءه مؤسسات خاصة تعمل لأغراض أخرى غير التي كانت يجب ان تعمل عليها. مضيفا أنه تم تصحيح الترتيب.

كما أنه من غير المعقول أن تكون الجزائر في الرتبة 44 في افريقيا. وهي التي تحوز على الرتبة الثانية في مجال معدل التنمية البشرية في افريقيا

من جهته دعا الوزير الأول الممثليات الدبلوماسية إلى ضرورة التصدي لهذا العمل، لكونه يتصل بترقية صورة الجزائر دوليا وتفادي الاضرار بمصالحها. خاصة وأن مثل هذه الصور يمكنها أن تنفر الإستثمار الأجنبي.

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