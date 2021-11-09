الوزير الأول.. التلقيح ضروري لمُشاهدة مواجهة الخضر أمام بوركينافاسو من المُدرجات

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن التلقيح ضروري للأنصار الذين يريدون مُشاهدة مواجهة الخضر أمام بوركينافاسو من المدرجات.

وقال أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء على هامش مناقشة مشروع المالية 2022″في الحقيقة لقد رخصت الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم لدخول الأنصار لمواجهة المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو”.

“الترخيص ينص على دخول نصف سعة ملعب مصطفى تشاكر، ويجب على كل مناصر أن يحوز على بطاقة التلقيح من أجل السماح له بالدخول للملعب يوم ال16 نوفمبر”.

“بعد تأهل المنتخب الوطني الجزائري للدور الفاصل سيبقى هذا الاجراء ساري المفعول في انتظار الانطلاق في العمل بالجواز الصحي مُستقبلا”.

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ووجه الناخب الوطني جمال بلماضي، شكره الجزيل للسلطات العمومية الجزائرية، بعد تحركها للسماح للأنصار بالتواجد في المواجهة الهامة أمام بوركينافاسو.

وتحدث الرجل الأول في الخضر قائلا :”أشكر السلطات العمومية، على ما قامت به من أجل السماح للجمهور بالحضور”.

ليُضيف:”نحن قدمنا طلبنا ولقينا تجاوبا من السُلطات، وهي مشكورة على ذلك، وسنعمل على إسعاد جمهورنا”.

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