الوزير الأول: التوقيع على 26 إتفاق ثنائي بين الجزائر وتونس

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون. توّجت بالتوقيع على 26 إتفاق ثنائي في مختلف المجالات.

وأشار الوزير الأول خلال ندوة صحفية على هامش إنعقاد اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون. أن اللقاء كان رصة للتأكيد مجددا على الإرادة التي تحذونا للمضي قدما. وتنويع التعاون الثنائي من خلال المشاريع القائمة واستكشاف أفاق أخرى للشراكة والإستثمار وفق خارطة طريق تحدد الأولويات والأهداف المشتركة بين البلدين.

كما أضاف الوزير الأول، أنه تم الإتفاق على ضرورة العمل سويا على تعزيز التنسيق وتكثيف الإتصالات بين الجانبين. والحرص على نظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوريا لأنشطة التعاون. مما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية الإستثمارية وتجسيد أنشطة التعاون في ملف المجالات.

كما تُوجت أشغال اللجنة بالتوقيع على 26 إتفاق ثنائي في مجال الطاقة، الصناعة، التجارة. النقل، السياحة والإستثمار، الرقمنة والسكن، الشباب، الرياضة، التكوين. التربية، العمل، الرعاية الإجتماعية والمجاهدين. من أجل رسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة.

وأفاد الوزير الأول، أنه تم على هامش الدورة عقد منتدى اقتصادي تونسي ضم رجال أعمال جزائريين وتونسيين. للعمل في فرص سانحة للعمل المشترك على استكشاف فرص العمل والإستثمار بين البلدين تعزيزا لمحتوى الشراكة الثنائية بين البلدين.

وعبّر الوزير الأول عن أمله في أن يشكل هذا الحدث الإقتصادي الهام وثبة حقيقية في مسار الشراكة “الجزائرية التونسية” على خطى التكامل والإندماج الذي يصبو إليه البلدين.

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