الوزير الأول: “الثورة التحريرية وضعت حدّا لأسطورة جيش الاحتلال الذي لا يقهر”

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، إن اندلاع الثورة المجيدة، غيّر مجرى تاريخ الجزائر. تابعا و”وضع حدًا لأسطورة جيش الاحتلال الذي لا يقهر، فإرادة الجزائريين أسقطت جدران المستحيل”.

كما أشار الوزير الأول، إلى أن “هذا الإرث الوطني المتشبع بالتضحيات والنضال والصمود والإيمان بالذات، هو سلاحنا اليوم في معركتنا”. “لتحقيق ثورة اقتصادية وتجسيد أهداف البرنامج التنموي الجديد المنبثق عن الالتزامات الأربعة والخمسون للرئيس الجمهورية لبناء جزائر جديدة”.

وأضاف بن عبد الرحمان، بمناسبة اندلاع الثورة، “هذا التحدي الذي يحتاج لكل أبناء وطننا المفدى سيمكننا من مواصلة مسار الإصلاحات”. و”تعميقها وتنشيط الاستثمار وتسخير كل قدراتنا لإرساء اقتصاد متنوع يلبي حاجياتنا في كل المجالات، ويضمن ديمومة خيارات الدولة”.

كما تابع “وها هي الجزائر، في تاريخ أول نوفمبر الخالد، تلم شمل الأخوة العرب، في مؤتمر قمة الجامعة العربية”. “لتكون المناسبة مناسبتين والاحتفال احتفالين”. خاتما “تحيا الجزائر حرّة، أبية، عزيزة”. “المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

وجاءت رسالة الوزير الأول، بمناسبة إحياء الذكرى 68 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة. التي قال من خلالها “نستذكر بفخر واعتزاز ما صنعه أبناء الجزائر البررة”. “الذين آمنوا بالله معينًا وبالكفاح نهجا وبالتضحية سبيلاً إلى استعادة السيادة الوطنية”.

كما قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن قدرات الأمة عانت من الشلل بفعل التجاوزات لسنوات طويلة. كما قال تبون في رسالة وجهها إلى الشعب بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر 1954 “جزائر “الخير والنماء”. “التي ضحّى من أجل حرّيتها واستقلالها ووحدتها الشهداء والمجاهدون”. “ليست أملا نتطّلع إليه فحسب، بل هي في هذه الـمرحلة هدفنا الإستراتيجي الذي نتجنّد حوله جميعا، في الجزائر الجديدة”. “بثقة لا تتزعزع في قدرات الأمة”. وفي “طاقاتها الهائلة التي عانت من الشّلل والتعطيل بفعل التجاوزات والانحرافات المتراكمة على مدى سنوات طويلة”.