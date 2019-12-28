الوزير الأول الجديد جراد.. سنعمل على استرجاع الثقة في مجتمعنا

شكر الوزير الأول الجديد عبد العزيز جراد، اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الثقة التي منحه إياها.

وقال جراد، إنه سيعمل مع كل الإطارات والمواطنين والمواطنات، للخروج من هذه المرحلة الصعبة.

وأشار الوزير الأول الجديد، إلى “نحن أمام تحدي كبير لاسترجاع الثقة في مجتمعنا، وتحديات اقتصادية واجتماعية”

وأضاف الوزير الأول الجديد، و”أنا متأكد أن البرنامج الذي يحتويه برنامج الرئيس، يمكننا من العمل في اطار المصلحة العليا”.