الوزير الأول الجديد جراد.. سنعمل على استرجاع الثقة في مجتمعنا

شكر الوزير الأول الجديد عبد العزيز جراد، اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الثقة التي منحه إياها.
وقال جراد، إنه سيعمل مع كل الإطارات والمواطنين والمواطنات، للخروج من هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف الوزير الأول الجديد، و”أنا متأكد أن البرنامج الذي يحتويه برنامج الرئيس، يمكننا من العمل في اطار المصلحة العليا”.
⬅"أشكر رئيس الجمهورية على الثقة.. ومتأكد أن ما يحتويه برنامجه يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا"
🔴#عــــاجل l #النهارأول تصريح للوزير الأول الجديد "عبد العزيز جراد" بعد تعيينه⬅"أشكر رئيس الجمهورية على الثقة.. ومتأكد أن ما يحتويه برنامجه يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا"
Publiée par النهار الجديد sur Samedi 28 décembre 2019
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