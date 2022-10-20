الوزير الأول: الجزائر بصدد تحقيق قيمة 7 مليار دولار من الصادرات مع نهاية 2022

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن الجزائر بصدد تحقيق قيمة 7 مليار دولار من الصادرات مع نهاية 2022.

كما أشار الوزير الأول، إلى أن صادرات الجزائر بلغت إلى غاية 30 سبتمبر، 5 مليار دولار. قائلا “وهي نفس القيمة التي سجلناها سنة 2021”.

وفي إطار الرؤى الاقتصادية الجديدة، قال الوزير الأول، أن الجزائر تصبو إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد مستقل عن تبعية المحروقات.

للإشارة، أشرف الوزير الأول ، صبيحة اليوم، على افتتاح منتدى التصدير “تنمية الصادرات من أجل التجديد الإقتصادي”.