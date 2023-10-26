الوزير الأول: الجزائر تبقى دائما متضامنة مع الشعب الفلسطيني

جدّد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني. الذي يتعرض حاليا لعدوان غاشم من المحتل الصهيوني.

وقال الوزير الأول لدى افتتاحه الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2023″، مرفوقا بأعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. بأنه وبقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. جمدت كل المظاهر الإحتفالية والمناسبات والفعاليات الرياضية إلا صالون الكتاب الذي خصصت طبعته لهذا العام لنحتفل بفلسطين ومقاومتها الباسلة والترحم على شهداء فلسطين.

وبجناح المحافظة السامية للأمازيغية تلقى الوزير الأول شروحات وافية حول أهم إصداراتها. كما دعا إلى تمديد آجال جائزة رئيس الجمهورية للأدب الأمازيغي. للسماح بمشاركة أكثر فيها تشجيعا للمبدعين في هذا المجال.

وبجناح المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية أبرز ضرورة إعادة طبع نصوص عمالقة الأدب الجزائري وترجمتها إلى الإنجليزية. وكذا الترويج لمؤلفات تعرف بالطبخ الجزائري التقليدي الذي اشتهر عالميا. كما دعا على مستوى جناح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لرقمنة المخطوطات الجزائرية بالاستعانة بخبراء المكتبة الوطنية.

وختم الوزير الأول زيارته للصالون بالوقوف بجناح يحمل اسم “غزة”. الذي تتوسطه شاشة عملاقة تبث أغاني وصور حول القدس. كما عاين به جدارية كبيرة تبرز نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته وتضحياته والتي أنجزها طلبة وتلاميذ للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

من جهته قال سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة: “نبلغ تحياتنا وتقديرنا وتقدير شعبنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على كل ما تقدمه الجزائر. وخاصة الجسر الجوي لتقديم المساعدات إلى أهلنا وشعبنا الذين يتعرضون لأبشع مجزرة في التاريخ. مضيفا “نقدر كل خطوة وكل المواقف من الحكومة الجزائرية التي تقف إلى جانبنا.

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