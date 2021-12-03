الوزير الأول: الجزائر تريد الإستفادة من خبرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

دعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى وضع خبرته في خدمة الجزائر من أجل مرافقتها في تحقيق الهدف الرامي إلى تنويع الاقتصاد.

وأفاد بيان لوزارة المالية، أن الوزير الأول وزير المالية قد أجرى مباحثات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو باسو. وشكل اللقاء الذي عقد عقب انضمام الجزائر مؤخرا للبنك. فرصة للتباحث حول سبل التعاون الممكنة بين الطرفين وتبادل وجهات النظر حول الكيفيات التي تسمح للجزائر بإتمام عملية العضوية.

وأضاف البيان، أن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن إستغل فرصة هذا اللقاء لتقديم المحاور الكبرى لمخطط عمل الحكومة الجديد. الذي يشكل نظرة إستراتيجية شاملة لتنمية البلاد في السنوات القادمة. ويؤسس لنمط إقتصادي جديد يعتبر كطموح أولي لبلوغ التنويع في موارد الدولة الجزائر.

كما أوضح، أن الجزائر قد أطلقت ورشات طموحة لإحداث إصلاحات هيكلية، لاسيما في ميدان الجباية والميزانية. والتي تعتبر أولى نتائجها مشجعة جدا. مؤكدا على جهود الحكومة الجزائرية لحشد أكبر قدر من الموارد الوطنية، خاصة من خلال الشمول الجبائي والمالي.

من جهته دعا الوزير الأول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى وضع خبراته في خدمة الجزائر من أجل مرافقتها في تحقيق هدف تنويع إقتصادها. من خلال النهوض بالقطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما هنأت رئيسة البنك الوزير الأول والجزائر على إنضمامها إلى هذه المؤسسة لتصبح بذلك العضو الثالث والسبعين للبنك. مشيرة إلى الشراكة مع الجزائر في المستقبل. كما أبدت رونو باسو الإرادة الكاملة لمؤسستها لدعم الجزائر في جهودها التنموية، ولا سيما في المجالات التي يتمتع فيها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية الخبرة والميزة المقارنة. على غرار تطوير القطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعزيز التحول الأخضر والطاقات المتجددة وكذا تطوير الشمول المالي.

كما تعهد الطرفان بتعميق التبادلات بهدف إعداد خارطة طريق لإقامة التعاون بين الجزائر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.