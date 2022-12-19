الوزير الأول: الجزائر تسجل أكثر من مليون مولود سنويا

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة أولت عناية بالغة للتكفل بالأم والطفل. مما سمح للجزائر أن تعتلي المراتب الأولى من حيث التكفل بمتابعة الأم الحامل والتوفير شروط الولادة.

وأضاف الوزير الأول خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية الأولى حول واقع الطفولة في الجزائر، أن الجزائر استطاعت تحقيق معدل 98.8 من الولادات في وسط صحي مراقب. ومتابعة المواليد وتوفير الأدوية. بالإضافة كذلك إلى تحسين مصالح طب الأطفال. حيث تسجل الجزائر أكثر من مليون مولودا جديدا سنويا. كما عرف معدل إحتمالية وفيات الأطفال دون 5 سنوات إستقرارا ملحوظا بلغ 24.2 وفاة لكل 1000 مولود حي. وهو مايحسب للجزائر مقارنة بالمستوى العالمي الذي يهدف إلى تحقيق 25 وفاة بالنسبة ل1000 مولود في 2030.

كما أشار الوزير الأول، إلى أن حماية الأطفال دون تمييز وضمان التكافئ الفرص تشمل الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة. من خلال تخصيص شبكة مؤسساتية تضمن التعليم المتخصص والتأهيل اللازمين لإدماجهم الإجتماعي والمهني دون إقصاء أو تمييز. من خلال إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المكونين لتعليم الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون.

وأولت الحكومة أهمية بالغة لفضاءات اللعب والترفيه من خلال قاعات المتعددة الرياضات والمسابح. وكذا تشجيع القراءة من خلال توسيع المكتبات. حيث تمسكت الجزائر بالرغم من الأزمة الإقتصادية العالمية بطابعها الإجتماعي في الحفاظ على التحويلات الاجتماعية لما يضمن العيش الحسن لكل الأسر الجزائرية. فضلا عن توجيهات الرئيس لرفع قيمة رواتب العمال ومنحة البطالة، والمعوقين لتوفير البيئة المثلى لرعاية الاطفال. بالإضافة كذلك إلى تقديم الإعانات للعائلات المعوزة.

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