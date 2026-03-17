الوزير الأول: الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو الخروج من الريع البترولي

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة والاقتصاد الجزائري يسير بخطى ثابتة نحو الخروج من الريع البترولي وهو الهدف الأسمى الذي سطره رئيس الجمهورية.

وقال الوزير الأول، في كلمة له، خلال اشرافه على إنطلاق أشغال مشروع تهيئة مدخل منجم الزنك والرصاص الواقع بين بلديتي أميزور وتالة حمزة بولاية بجاية، أن رئيس الجمهورية، أوفى بوعده بأن انطلاق المشروع سيكون في أواخر شهر مارس وها نحن الآن نشرف وفق تعليماته بانطلاقه.

مؤكدا أن الأشغال في هذا المنجم ستعطي إضافة من حيث المواد التي سوف تطرحها الجزائر على السوق الدولية وتسمح للاقتصاد الوطني بالتموقع. وموضحا أن هذه المواد المنجمية أصبحت تشكل عصب اقتصادي قوي للمنافسة بين مختلف الدول المالكة لهاته الثروات المنجمية.

ولفت غريب، إلى أنه وكما انطلقنا بالبارحة في غارا جبيلات ننطلق اليوم من بجاية وسوف ننطلق غدا من منجم الفوسفاط في انتظار مشاريع أخرى.