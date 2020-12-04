الوزير الأول: الجزائر تضررت كباقي دول العالم من كورونا.. ولكن!

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الجزائر تضررت كباقي دول العالم من جائحة كورونا.

وقد ألقى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، كلمة خلال أشغال القمة الاستثنائية الـ31 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول جائحة كورونا.

وأشار الوزير الأول أن الجزائر اتخذت اجراءات استعجالية واحترازية للتصدي لجائحة كورونا

وأفاد الوزير الأول أن السلطات العمومية سخرت موارد بشرية ومادية على مستوى المؤسسات الصحية منذ ظهور الوباء.

وأوضح جراد أن الجزائر قامت باعتماد نظام حجر صحي، مع وضع بروتوكولات صحية، تضمن استمرار الانشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وتحدث الوزير الأول عن رفع قدرات استيعاب المستشفيات لاستقبال المرضى، مع تحفيز العنصر البشري العامل فيها وتحسين نظام التشخيص.

وأشار أنه رغم الوضع الصعب الذي تمر به بلادنا، إلا ان الدولة قدمت تعويضات استثنائية للمؤسسات ومنحت مساعدات مالية لأصحاب المهن الحرة.