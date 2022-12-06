الوزير الأول: الجزائر تطمح لبلوغ مليون حامل مشروع السنة القادمة

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر بلغت مراحل متقدمة في إطار الإستراتيجية المسطرة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتطوير المؤسسات الناشئة. حيث تطمح لبلوغ مليون حامل مشروع السنة القادمة.

وأوضح الوزير الأول، خلال افتتاحه لمعرض لشركات الناشئة، على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة. أن هذا التقدم المحرز جاء بفضل مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الذي كان المؤسس لمناخ المؤسسات الناشئة في الجزائر. و وضع مع أول حكومة منذ توليه الحكم وزارة مكلفه بالمؤسسات الناشئة.

وخلال استماعه لمختلف عروض وانشغالات مسيري هذه الشركات. دعا الوزير الأول، الذي كان مرفوقا بوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، وزير الداخلية إبراهيم مراد. الشباب الجزائري للإلتفاف أكثر حول هذه الإستراتيجية.

وأمر الوزير الأول بتسريع دراسة الملفات على مستوى الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة. قصده تمكينها من الحصول على مصادر التمويل الضرورية. مشيرا إلى أن محفظة تسيير صناديق الإستثمار الولائيه، المقدرة بـ58 مليار دج، بمعدل مليار دينار لكل ولاية. ستسمح بتعزيز قدرة الصندوق أكثر على تمويل أكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة.

كما أشار الوزير الأول إلى وجوب التحول من التسيير الاداري البحت إلى التسيير الإقتصادي قائلا: “لابد من المضي في المقاربات الإقتصادية والمالية في تسيير المؤسسات الناشئة”. مؤكدا على أهمية التكوين لتمكين الشباب من الحصول على الخبرة اللازمة وتحفيزهم لإطلاق مشاريعهم. مضيفا أن الدولة عازمة على تقديم كل الدعم اللازم للمؤسسات الناشئة الوطنية.

كما دعا بن عبد الرحمن، هذه المؤسسات الى رفع تحدي إنتاج الشرائح الالكترونية الخاصة بوثائق التعريف البيومترية محليا. وتوسيع المشاريع الخدماتية التي تروّج للسياحة سيما في الجنوب.

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