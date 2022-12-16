الوزير الأول: الجزائر تعمل على تحرير إفريقيا ومنحها أسباب التنمية لتخرج من عزلتها

أبرز الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، جهود الجزائر في منح إفريقيا أسباب التنمية الحقيقية.

وقال الوزير الأول في تصريح للصحافة خلال اختتام أشغال القمة “الأمريكية-الإفريقية” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التي شارك فيها بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أن الجزائر تعمل على تحرير إفريقيا ومنحها أسباب التنمية حتى تخرج من عزلتها. مضيفا أن الجزائر سلّطت خلال مشاركتها في هذا الحدث الضوء على مشاكل التنمية في القارة الإفريقية. ودعت إلى تمكين إفريقيا من تحقيق إنطلاقة تنموية حقيقية.

كما أضاف الوزير الأول، أن الجزائر قامت خلال هذه القمة بإبراز نتائج التحوّل الجذري الذي حققته في ظرف قياسي. من خلال مراجعة الإطار القانوني لدفع الإستثمار وتحريره من البيروقراطية”.

وأكد الوزير الأول، أن الجزائر أسّست بذلك لمسار تنموي شامل يتضمن كافة القطاعات. مشدّدا على أن البلاد حققت أحسن النتائج في إفريقيا وذلك بشهادة مختلف المؤسسات الدولية.

كما أشار الوزير الأول في ذات السياق، إلى البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية وكذا البرامج التنموية التي “تأخذ بعين الاعتبار البعد الاندماجي والإقليمي. على غرار عدة مشاريع تنفذها حاليا الجزائر في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية للمساهمة في تحقيق التنمية في القارة السمراء.

للإشارة، فقد شارك الوزير الأول في أخذ صورة تذكارية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية بمناسبة اختتام أشغال القمة “الأمريكية-الإفريقية” الثانية بواشنطن.

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