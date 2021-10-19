الوزير الأول: الجزائر تولي إهتماما خاصا لتهديد التغيرات المناخية

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر تولي اهتماما خاصا لتهديد التغيرات المناخية وأدمجت السياسة البيئية في استراتيجيتها الشاملة للتنمية. وأعدت الحكومة مخططات وبرامج حول التغيرات المناخية، وعززت الاطار التشريعي والتنظيمي باصدار قوانين وأحكام حول المسألة المناخية.

ودعا الوزير الأول صندوق النقد الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية الأخرين الى وضع مقاربات براغماتية لأجل الاستجابة للحاجيات والقدرات المتباينة للبلدان. والعمل على تحويل فعلي للتكنولوجيات الصديقة للبيئة.

كما تحادث بن عبد الرحمن مع مدير قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي “جهاد أزور”، حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، لا سيما في سياق التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. مذكرا بالاجراءات التي إتخذتها الجزائر لمواجهة الجائحة لا سيما من ناحية حماية الفئات الهشة والحفاظ على النشاط الاقتصاد. مطمئنا أن الاقتصاد الجزائري قد عاد الى النمو سنة 2021.

وإستعرض الوزير الأول خلال هذا اللقاء الخطوط العريضة لمخطط العمل الجديد للحكومة الذي يمثل “نظرة استراتيجية شاملة للتنمية في البلد خلال السنوات القادمة.

وتابع بن عبد الرحمن القول، أن الجزائر عازمة على تسريع ورشات الاصلاح الهيكلي الطموحة التي اطلقتها. لا سيما في مجالات الجباية والميزانية والبنوك للخروج من نموذج اقتصادي مبني على الريع نحو نموذج مبني على خلق الثروة. مؤكدا أن الحكومة تسعى حاليا الى العمل على مسألة “تسخير اكبر” للموارد المحلية لتمويل الاقتصاد. خاصة من خلال الادماج الجبائي والمالي والقطاع الموازي.

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