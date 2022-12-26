الوزير الأول: الجزائر تولي عناية فائقة لمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن العربي

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، أن الجزائر تحرص على أن تولي عناية فائقة. لمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن العربي. و تؤكد على ضرورة العمل العربي المشترك.

وخلال إشرافه على الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم التدريب الفني والمهني في الوطن العربي. أكد أن الجزائر حكومة وشعبا تحرص على أن تولي عناية فائقة. لمجمل القضايا التي تهم مصبحة المواطن العربي.

ومن بينها -يضيف الوزير الأول- المهمة المنوطة بالألكسو باعتبارها إحدى المنظمات المتخصصة. والتي تعنى بالخصوص بالنهوض بالثقافة العربية وتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم. على المستويين الإقليمي والقومي. والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء. والمتمثلة أساسا في العمل على رفع مستوى الموارد البشرية.

كما كشف الوزير الأول أن شبكة المؤسسات التكوينية العمومية و الخاصة تستقبل أكثر من نصف مليون متربص في أكثر من 23 شعبة تتضمن 495 تخصص

وأفاد الوزير الأول أن التعليم و التدريب الفني. ركيزة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة للدول العربية. مشيرا إلى أن قطاع التكوين المهني يحظى بمكانة مهمة ضمن الإستراتيجية التنموية لبلادنا.