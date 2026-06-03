الوزير الأول: الجزائر سترافق النيجر في جهودها التنموية

أكد الوزير الأول سيفي غريب، أن الجزائر وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ستواصل التزامها الكامل بمرافقة جمهورية النيجر في جهودها التنموية، خاصة في المجالات ذات الأولوية. وعلى رأسها الطاقة والمحروقات والبنى التحتية والصحة والتكوين والتعليم العالي والرقمنة والنقل.

وأضاف الوزير الأول في كلمة له على هامش تدشين محطة توليد الكهرباء للتضامن “الجزائرية- النيجرية”. أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعثة حكومية نيجرية رفيعة المستوى إلى الجزائر، في إطار المتابعة المرحلية لمخرجات اللجنة الكبرى المشتركة. قد شكلت محطة هامة لتقييم مستوى التقدم المحرز في مختلف مشاريع التعاون. عبَّر خلالها الجانبان عن ارتياحهما الكبير للتطور الإيجابي والحركية التي تعرفها عملية تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. حيث تضاعف حجم المشاريع الثنائية خلال فترة وجيزة، وتم تسجيل تسارع في وتيرة الإنجاز، وتوسيع مجالات التعاون، مع متابعة مباشرة للمشاريع ذات الأولوية.

كما ثمّن الوزير الأول التقدم المحرز في التعاون بين شركتي سوناطراك وسونيديب SONIDEP. مؤكدا استعداد الجزائر لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات الاستكشاف والإنتاج والصيانة والتكوين ونقل الخبرات. حيث أن سوناطراك تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لمرافقة جمهورية النيجر في تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية والتفاوضية. خاصة في ظل حرص البلدين على بناء شراكات عادلة ومتوازنة تحفظ المصالح الوطنية وتحقق التنمية الحقيقية للشعوب الإفريقية.

وأوضح في سياق ذي صلة، أن التعاون بين الجزائر والنيجر لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط. بل يمتد كذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي الذي يشكل جوهر العلاقات الأخوية بين شعبينا الشقيقين.

وفي مجال التكوين، تواصل الجزائر الانخراط في تكوين الكفاءات النيجرية من خلال برامج تشمل عديد المجالات على غرار حوكمة الجماعات المحلية، وإدارة المشاريع الكبرى، وتسيير المستشفيات والتكوين شبه الطبي ومكافحة الجراد الصحراوي، وسياقة الآليات الثقيلة. إيمانا منها بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الأنجع والأكثر استدامة.

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