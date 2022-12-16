الوزير الأول: الجزائر طالما وضعت مصالح القارة الإفريقية ضمن أبرز أولوياتها

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر طالما وضعت مصالح القارة الإفريقية ودولها والإتحاد الإفريقي ضمن أبرز أولوياتها.

وأشار الوزير الأول وفي كلمة له خلال أشغال القمة “الأمريكية-الإفريقية”، بالعاصمة الأمريكية واشنطن. أن الجزائر، الفخورة بانتمائها الإفريقي. طالما وضعت مصالح القارة الإفريقية ودولها والإتحاد الإفريقي ضمن أبرز أولوياتها.

وأضاف الوزير الأول، أن الجزائر إنخرطت وساهمت في تجسيد كل المبادرات الرامية لتعزيز الإندماج القاري. كما تسعى بمعية أشقائها على تشجيع عوامل التكامل الإقتصادي والتنمية المندمجة بغية تحقيق الرخاء المشترك. وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دعائم السلم والأمن في إفريقيا.

كما أشاد الوزير الأول، باسم الجزائر بالأهمية التي تم إيلاؤها خلال القمة لعديد المسائل الجوهرية. لاسيما أجندة الإتحاد الإفريقي 2063 وتحدي الأمن الغذائي.مشيرا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في تجسيد هذه الأجندة على الصعيد الوطني. وهو ما يعكسه التقييم العالي الذي تلى تقديم التقريرين الوطنيين الأول والثاني. واللذين سمحا بإبراز ما نفذته الجزائر من تدابير وطنية هامة في سبيل المساهمة في تجسيد الأجندة القارية.

وفيما يخص تحدي الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية وطنية، ذكّر الوزير الأول بإشادة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الجزائر. لاسيما من خلال تطوير وتكثيف الإنتاج وتحسين نوعيته، وترشيد الأنماط الاستهلاكية وتسيير فعال ومستدام للموارد.

وتطرق الوزير الأول، إلى الشراكة “الإفريقية-الأمريكية” التي قال أنها عرفت نقلة نوعية منذ القمة الأولى التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، في أوت 2014. مشيدا بعديد المبادرات الأمريكية القيمة الموجهة أساسا إلى إفريقيا في مجالات التغذية والطاقة والتعليم العالي وتكثيف التبادل التجاري مع دول إفريقيا جنوب صحراء.

وعلى الصعيد السياسي، سجل الوزير الأول بارتياح الإرادة التي أبدتها السلطات الأمريكية في تكثيف التشاور السياسي مع الدول الإفريقية. حول أبرز القضايا والمسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

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