الوزير الأول: الجزائر لاعب نشط وموثوق في مجال الطاقة

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر في مجال الطاقة تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي في افريقيا. والمورد الثالث لهذه المادة الطاقوية إلى أوروبا، التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري. مشيرا “هذا ما يفسر العلاقة الوثيقة والحوار الدائم بين الجزائر والاتحاد الاوروبي بهدف تعزيز الأمن الطاقوي وترقية الطاقات المتاجددة وفعالية الطاقة”.

كما أكد الوزير الأول خلال منتدى الحوار الطاقوي الجزائر-أوروبي، أن امكانات الجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز كبيرة. لكنها -يضيف- لا تزال غير مستكشفة نسبيا لا سيما في جنوب وغرب شمال البلاد والمنطقة البحرية”. تابعا “وهذا السبب الذي جعل تكثيف الجهود الاستكشاف في صميم استراتيجيتنا وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا خاصة الأوروبية”.

في حين، أشار أيمن بن عبد الرحمان، أن تكثيف جهود الاستكشاف يأتي بهدف زيادة الاحتياطات لتلبية الاحتياجات المتزايدة في السووق المحلية. ومن أجل “تعزيز مكاناتنا كلاعب نشط وموثوق في الأسواق الاقليمية والدولية”.

وكشف الوزير الأول، أن قطاع الطاقة حدد برنامج عمل استعجالي في تعزيز الأمن الطاقوي على المدى الطويل. مضيفا ” وهذا بضمان الطاقة لتغطية الطلب الوطني من جهة لاسيما الغاز لتحقيق مصالح مشتركة وضمان الأمن الطاقوي للطرفين”.

تابعا “مجال الطاقة يحتل الصدارة، على الساحة الدولية بصفتها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية للبلدان”. والجدير بالذكر”ادى الى السعي لضمان التأمين بالامدادات الطاقوية والتعزيز القدرة التنافسية والاقتصادية”. فضلا “عن الأداء البيئي الذي تشكل حاليا في بلادنا”.

كما شدد الوزير الأول أن “من مسؤولياتنتا وواجبنا أن نجد أفضل السبل وأرقاها وأنسب الحلول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة”. بصفة “مستدامة واقتصادية وآمنة مع المحافظة على النظم البيئي في كل الدول”. مضيفا و”نحن نعتقد اعتقادا راسخا ان الغاز الطبيعي يعد العنصر الرئيسي والاساسي للانتقال الطاقوي”.