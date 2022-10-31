الوزير الأول: الجزائر لمت شمل العرب في  ذكرى أول نوفمبر

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، أنه بتاريخ اول نوفمبر قامت الجزائر بلم شمل الإخوة العرب في مؤتمر القمة العربية.

وجاء هذا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بمناسبة إحياء الذكرى 68 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

والتي جاء فيها:

“بمناسبة إحياء الذكرى 68 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، نستذكر بفخر واعتزاز ما صنعه أبناء الجزائر البررة الذين آمنوا بالله معينًا وبالكفاح نهجًا وبالتضحية سبيلاً إلى استعادة السيادة الوطنية.

‏‎إن هذا الحدث، الذي غير مجرى تاريخنا، وضع حدا لأسطورة جيش الاحتلال الذي لا يقهر، فإرادة الجزائريين أسقطت جدران المستحيل

إن هذا الإرث الوطني المتشبع بالتضحيات والنضال والصمود والايمان بالذات، هو سلاحنا اليوم في معركتنا لتحقيق ثورة اقتصادية وتجسيد أهداف البرنامج التنموي الجديد المنبثق عن الالتزامات الأربعة و الخمسون للسيد رئيس الجمهورية لبناء جزائر جديدة. إن هذا التحدي الذي يحتاج لكل أبناء وطننا المفدى سيمكننا من مواصلة مسار الإصلاحات وتعميقها وتنشيط الاستثمار وتسخير كل قدراتنا لإرساء اقتصاد متنوع يلبي حاجياتنا في كل المجالات، ويضمن ديمومة خيارات الدولة. و ها هي الجزائر، في تاريخ أول نوفمبر الخالد، تلم شمل الأخوة العرب، في مؤتمر قمة الجامعة العربية، لتكون المناسبة مناسبتين و الاحتفال احتفالين. تحيا الجزائر حرة، أبية، عزيزة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.”.