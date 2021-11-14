الوزير الأول: الجزائر وضعت نصب أعينها إستغلال مواردها المادية والبشرية لترقية الإستثمار

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمن، أن رؤية الجزائر الإستشرافية تضع التكامل والإندماج الإقليميين في صلب إهتماماتها.

وأضاف الوزير الأول، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإمارات العربية المتحدة في مراسم إفتتاح الدورة الــ17 لمعرض دبي للطيران 2021. أن الجزائر وضعت نصب أعينها استغلال مواردها المادية والبشرية لترقية الإستثمار وتنمية الإقتصاد والنهوض بجميع القطاعات

وأشار في ذات السياق، أن إثراء معرض دبي 2020 وإنجاحه هو نجاح للجزائر. كما أن الجناح صورة معبرة عن رؤية الجزائر الإستشرافية المستقبلية التي تضع التكامل والإندماج الإقليميين في صلب اإهتماماتها.

كما أنها قناعة منها بمزايا التصور التعاوني في التنمية الإقتصادية وخلق فرص النمو الذي يجسده الطريق العابر للصحراء. الذي يعتبر رحلة إقتصادية إيضاف إلى مسار الاندماج في افريقيا. ومحركا فعالا للتنمية والاستثمار في المنطقة _يضيف الوزير الأول_

وأوضح أيمن عبد الرحمن، أن الجزائر باشرت إصلاحات سياسية واقتصادية هامة وغير مسبوقة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، حيث وضعت نصب اعينها استغلال مواردها المادية والبشرية لترقية الإستثمار وتنمية الإقتصاد والنهوض بجميع القطاعات.

كما أكد أيمن بن عبد الرحمن، أن شركاء الجزائر ليسو بعيدين عن تلك الطموحات، خاصة الامارات العربية التي ربطها علاقات اقتصادية ومتنوعة مع الجزائر. حيث يعمل البلدان على تعزيزها خاصة الإستثمار لتحيقيق الطموحات المشتركة وتوظيف القدرات الهائلة.

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الوزير الأوّل يشارك في مراسم إفتتاح الدورة الـ17 لمعرض دبي للطيران 2021

للإشارة، يشارك الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ياليوم الأحد بالإمارات العربية المتحدة في مراسم إفتتاح الدورة الــ17 لمعرض دبي للطيران 2021. الذي تجري فعالياته بمطار آل مكتوم الدولي. أين سيشرف بن عبد الرحمان على إحياء الوطني للجزائر بساحة الوصل في معرض ” إكسبو 2020 دبي”. وحسب بيان مصالح الوازرة الاولى انه وخلال مراسم إفتتاح الدورة الــ17 لمعرض دبي للطيران 2021 سيقوم بزيارة إلى جناح الجزائر بهذا المعرض الدولي. وأضاف البيان ان أيمن بن عبد الرحمن سيكون مرفوقا بوفد وزاري يضم كل من وزيرة الثقافة والفنون. وزير التجارة وترقية الصادرات ووزير السياحة والصناعات التقليدية.