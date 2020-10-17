الوزير الأول: الحكومة تعمل ليلا نهارا لترميم وإنعاش الجزائر

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أن الحكومة تعمل ليلا نهارا لترميم وانعاش الجزائر.

وعقد جراد لقاء مع المجتمع المدني في الجلفة، حيث بلغ تحيات رئيس الجمهورية، الى سكان الولاية.

وقال جراد “رئيس الجمهورية حدثني قبل مجيئي عن الولاية وتاريخها، وهو على علم بمشاكلكم ومطالبكم”.

ودعا جراد المجتمع المدني الى تنظيم نفسه، حتى يكون قوة رادعة وفعالة وايجابية لبناء الجزائر.

وقال الوزير الاول ان عدو المجتمع الجزائري والمسؤولين الحاليين هو البيروقراطية، معتبرا هذه الظاهرة من مخلفات السنوات السابقة.

وتحدث الوزير الأول عن مناطق الظل التي زارها في ولاية الجلفة، حيث وعد بإعادة النظر في جميع المشاكل بكل ولايات الوطن.