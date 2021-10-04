الوزير الأول: الخواص مدعوون للإستثمار في المجال الجوي

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن مطار أحمد بن بلة الدولي هو واجهة وصورة واضحة للجزائر عامة وولاية وهران خاصة. لذا يجب المتابعة الفورية للأشغال وتسريع وتيرة إنجاز التوسعة.

وأضاف الوزير الأول على هامش تفقد توسعة مطار أحمد بن بلة، أنه على الخواص الولوج إلى الإستثمار في مجال النقل الجوي أمام فتحه أمام الخواص. مضيفا أن هناك العديد من الطلبات والملفات للخواص من أجل الإستثمار ونحن بصدد دراستها.

وأشار الوزير الأول في ذات السياق، أن الجزائر بحاجة إلى شركات نقل جوية ومستثمرين خواص من أجل المساهمة في عملية التصدير. مشددا على ضرورة الإستغلال الأمثل للمرافق والصيانة والمتابعة اليومية لإظهار المرفق العمومي في احسن صورة وافضل واجهة من أجل التصدير

كما شدد الوزير الأول على ضرورة إخضاع عمال المطار إلى عمليات التكوين في مجال النظافة والمحيط الاخضر وصيانة الأجهزة. والمتابعة اليومية للإنجاز والأشغال. بالإضافة إلى تنظيم اللباس لإعادة كسب ثقة المواطن.

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