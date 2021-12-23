الوزير الأول: الدفع الإلكتروني يساعد على بروز مهن جديدة

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة أولت أهمية بالغة لتطوير الدفع الإلكتروني ضمن مساعيها الرامية إلى تأمين وعصرنة الـمبادلات بين مختلف الفاعلين في حلقة النشاط الإقتصادي.

وأضاف الوزير الأول خلال مراسم التوقيع على إتفاقية إطلاق الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت. أن الحكومة تسعى إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي والإستفادة من التطور الذي تعرفه تكنولوجيات الإعلام والإتصال وإستغلالها الأمثل كرافد من روافد النمو والتنمية الإقتصاديين.

كما أن الدفع الإلكتروني يساعد على بروز مهن جديدة. لها صلة كبيرة بحقل الإبتكار التكنولوجي والإبداع. مشيرا إلى أن مسار تعميم إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، قد تَعزّز اليوم بإبرام إتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي. وكذا شركة النقد الآلي.

وأكد الوزير الأول وزير المالية، إن الحكومة ماضية وبثبات في تنفيذ إلتزاماتها وتحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين والإدارات العمومية. بالإضافة كذلك إلى تكثيف شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا. بإعتبارها أيضا من الشروط الضرورية لنجاح تطوير الدفع الإلكتروني.

وكشف الوزير الأول، أن نجاح تطوير الدفع الإلكتروني ببلادنا مرهون بمدى مساهمة جميع الفاعلين. كل فيما يخصه وفي مجال إختصاصه. مثلما أن مستقبل التجارة الالكترونية ببلادنا، مرهون بمدى توفيقنا في تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف التعاملات.

من جهته دعا بن عبد الرحمان، مراكز البحث والمؤسسات الناشئة والمصغرة إلى الإنخراط في هذا المسعى عن طريق تطوير الحلول الرقمية المبتكرة والتطبيقات ذات الصلة. عبر الأرضيات والبوابات المتوفرة على شبكة الانترنت. والتي من شأنها إستقطاب الـمواطنين وتحفيزهم على استخدامها.

وأكد الوزير الأول، إستعداد الحكومة الدائم لدعم ومرافقة كل المبادرات التي تدخل في إطار المساهمة في إنجاح مسار الإصلاحات العميقة. التي باشرتها الدولة في جميع الميادين إستجابة لتطلعات الشعب الجزائري لبناء جزائر عصرية.

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