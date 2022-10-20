قناة النهار “الوزير الأول :” الدولة لم تبخل يوما في مرافقة المسثمرين بقلم قناة النهار نشر في 20 أكتوبر 2022 - 16:36 الوزير الأول شارك غرِّد أرسل 58 0 “الوزير الأول :” الدولة لم تبخل يوما في مرافقة المسثمرين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/YFhHS اقرأ أيضا من العمران إلى القمصان..هذه هي قصة الزليج الجزائري قناة النهار 04 أكتوبر الوزير الأول: نحن مرتاحون من النتائج المحققة لمجموعة العمل المختلطة التي مكنتنا من إسترجاع 24 جمجمة قناة النهار 10 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يتغنى بالجيش الوطني ويحيى كل حماة الوطن قناة النهار 06 أكتوبر طالع هابط: النوي يتغنى بولاة سعيدة تيارت ووهران ويطالب الشعب بالوقوف معهم قناة النهار 13 أكتوبر أمن البليدة يفكك عـ ـصابة أحياء زرعت الرعـ ـب بن خليل وحجز سـ ـيوف من حجم الكبير قناة النهار 07 أكتوبر شاهد..آيفون 14 مقابل سيارة بسوق بوقرّة للسيارات قناة النهار 13 أكتوبر حكاية نجاح: لاعبون سابقون في كرة القدم يتعرضون للحڨرة ويكشفون الوجه الأخر للعبة قناة النهار 19 أكتوبر فرنسا / إضرابات عمال شركات الطاقة يدخل فرنسا في أزمة وقود حادة قناة النهار 12 أكتوبر صريح جدا: ترشح الجزائر لإحتضان "كان 2025".. يصنع الحدث عند الجزائريين قناة النهار 03 أكتوبر 😍عريس خنشلة المشهور : "درت الحنّة ماجاونيش المعازيم😢غدوا مينداك فرّحوني بعرس عالمي مڤلّب !! قناة النهار 02 أكتوبر