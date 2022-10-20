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قناة النهار

“الوزير الأول :” الدولة لم تبخل يوما في مرافقة المسثمرين

بقلم قناة النهار
“الوزير الأول :” الدولة لم تبخل يوما في مرافقة المسثمرين
الوزير الأول
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الوزير الأول :” الدولة لم تبخل يوما في مرافقة المسثمرين

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