الوزير الأول: الذين يحاربون الدستور لا يريدون أن نخرج من أزمتنا

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن الذين يحاربون مشروع الدستور، يريدون البقاء في الوضعية الماضية، وأن لا نخرج من أزمتنا.

وأضاف جراد، في لقاء له مع فعاليات المجتمع المدني بجامعة باب الزوار، اليوم الثلاثاء: “الذين يحاربون الدستور، لا يريديون الديمقراطية الحقيقة والحريات”.

وأوضح جراد، ضرورة الإلتفاف، حول مشروع تعديل الدستور، والذي وعد به رئيس الجمهورية في حملته الإنتخابية قائلا: “هناك خلل في المشروع الماضي، ويجب تصليح بعض الأخطاء، لأن المشروع السابق كان مؤامرة للبقاء بالوضعية على ما كانت عليها”.