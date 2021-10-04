الوزير الأول :”الرئيس تبون يولي أهمية كبيرة للألعاب المتوسطية”

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، بأن الألعاب المتوسطية القادمة في وهران، تحظى بإهتمام خاص لدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتحدث الوزير الأول في كلمة ألقاها، بمناسبة الزيارة التي قادته الى “الباهية” :”رئيس الجمهورية، يولي أهمية كبيرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، لأنها تتجاوز مُجرد الحدث الرياضي”.

وأضاف في سياق مُتصل :”هذه المُنافسة تعود الى بلادنا بعد 47 سنة من الغياب، وستُشكل نقطة فاصلة في تاريخ الرياضة الجزائرية”.