الوزير الأول: الرئيس يضع انشغالات الجالية الوطنية بالخارج في صلب اهتماماته

قال الوزير الأول سيفي غريب، أن رئيس الجمهورية يضع انشغالات الجالية الوطنية بالخارج في صلب اهتماماته.

وأضاف الوزير الأول خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لندوة رؤساء المراكز القنصلية بالعاصمة، أن الجزائر تولي مكانةً خاصة لجاليتها الوطنية في الخارج، حيث كرّست ذلك دستورياً من خلال النص صراحة على دور الدولة في حماية المواطنين في الخارج ومصالحهم. والحفاظ على هويتهم وكرامتهم وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي. مؤكدا أن هذا التوجه القائم على اعتبار الجالية الوطنية بالخارج جزءً لا يتجزأ من الأمة، يعكس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية،لجاليتنا بالخارج، والتي يضعها في صلب اهتماماته. وهو ما يحملنا اليوم.

وأكد سيفي غريب، أن تعزيز الروابط بين الجالية والوطن الأم يشكل بوصلة لمختلف المبادرات المتخذة. حيث يعدّ التوسع المستمر لشبكة ممثلياتنا القنصلية خلال السنوات الأخيرة خير دليل على هذه العناية. فضلا عن مختلف الإجراءات العملية المتخذة لفائدة مواطنينا المقيمين بالخارج. مؤكدا على حماية رعايانا بالخارج وتشجيع إسهامهم الفعّال في مسار التجديد الوطني.

كما دعا الوزير الأول المراكز القنصلية إلى متابعة النّداء الأخير الذي وجهه رئيس الجمهورية للشباب الجزائري المتواجد في الخارج في وضعيات هشة وغير قانونية. حيث يعد دلالة إضافية على حماية أبناء الجزائر عبر اتخاذ قرار تسوية وضعية هؤلاء الجزائريين والجزائريا.ت بما يستجيب للأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد. لترسيخ مبدأ حماية مواطنينا بكل فئاتهم، وفي جميع الظروف، وأينما تواجدوا.

وأكد أن الحكومة تحرص على إيلاء جاليتنا الوطنية بالخارج، على تعدّد فئاتها وأجيالها، وانعقاد هذه الندوة القنصلية. يشكل فرصة مواتية للتأكيد على الدور الهام الذي ينبغي أن تضطلع به ممثّليّاتنا الدبلوماسية والقنصلية باعتبارها الواجهة الرسمية للدولة في الخارج، في مواصلة رفع كفاءة أدائها. بما يتوافق مع جهود الدولة الرامية إلى عصرنة الإدارة والمرفق العام وتبسيط الخدمات المقدمة لمواطنينا والرفع المستمر من جودتها.

