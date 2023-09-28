الوزير الأول: السياحة أهم روافد الانعاش الاقتصادي وصادقنا على أكثر من 73 مخططا للتهيئة السياحية

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن السياحة تمثل أحد الروافد الهامة للانعاش الاقتصادي، كما أن الحكومة صادقت على أكثر من 73 مخططا للتهيئة السياحية.

وخلال كلمة ألقاها بقصر المعاض، لدى اشرافه على فعاليات افتتاح الطبعة الـ 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار. أكد الوزيرالأول على ضرورة العمل على ترقية السياحة بكل أنواعها.

ضيفا أن “1 مليون و600 ألف سائح عدد معتبر لكن يتوجب علينا العمل أكثر لاستقطاب المزيد من السياح. لأن السياحة تمثل أحد الروافد الهامة للانعاش الاقتصادي. كما أنها تعرف قفزة نوعية والدليل ارتفاع عدد السياح مقارنة بالسنة الماضية”.

وبخصوص الخدمات السياحية التي توفرها الجزائر، قال أيمن بن عبد الرحمان، “كسبنا رهان النوعية. والخدمات لكن بشكل جزئي”، موضحا أن الجزائر تتوفر على 249 منطقة للتهيئة السياحية.

كما أكد الوزير الأول أن الحكومة صادقت على أكثر من 73 مخططا للتهيئة السياحية، مشددا على ضرورة تشجيع المستثمرين في مجال السياحة لأن مختلف ولايت الوطن لديها كل المؤهلات للنهوض بالقطاع.