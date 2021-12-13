الوزير الأول: الصناعات العسكرية قاطرة الصناعة المحلية

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، إن الصناعات العسكرية قاطرة الصناعة المحلية وهي التي تقودها.

وأورد الوزير الأول، في كلمة له على هامش إشرافه على تدشين الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري: “يجب أن يكون هناك تكامل بين الصناعات العسكرية وباقي القطاعات”.

هذا وأشرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، على تدشين الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري. وتم تنظيم هذه الطبعة، بقصر المعارض الصنوبر البحري، من 13 إلى 25 ديسمبر 2021.

كما كان الوزير الأول مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة وإطارات سامية من القطاع الاقتصادي، إضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر.

هذا وقام الوزير الأول، بجولة في معرض الإنتاج الوطني، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات.

ومن جهته، قام وزير التجارة و ترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق ، مساء أمس الأحد بزيارة معاينة وتفقد لمدى تقدم اشغال تهيئة معرض الانتاج الجزائري. وجاء ذلك، قبل تدشين المعرض اليوم الإثنين من قبل الوزير الاول وزير المالية أيمن بن الرحمان بقصررالمعارض صافاكس.

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الوزير الأول: إطلاق العديد من المشاريع بخنشلة لرفع الغبن عن الساكنة

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه تم تسطير عدة برامج ومشاريع في العديد من القطاعات بولاية خنشلة من أجل رفع الغبن عن الولاية والساكنة.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية على هامش إجتماع الحكومة الذي ينظم لأول مرة في ولاية خنشلة، أنه سيتم إنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بيابوس مع إنجاز و تجهيز مكتبة ريفية بمصارة و إنجاز متحف للسجاد في بابار.

وفيما يخص قطاع المجاهدين فسيتم إعادة تهيئة وتوسيع الـمجمع التاريخي والثقافي لخنشلة ومركز الراحة لحمام الصالحين.

وأضاف الوزير الاول أن قطاع البيئة أيضا سيستفيد من توسيع مركز الردم التقني CET لباغاي مع دراسة وإنجاز مركز فرز على مستوى مركز الردم التقني لباغاي. بالإضافة كذلك إلى دراسة وإنجاز مركز للفرز للردم التقني بين البلديات لقيس. مع القضاء على مكبات النفايات الفوضوية عبر 21 بلدية. كما سيتم إطلاق دراسة وإنجاز محطة تسميد بين البلديات مع اقتناء حاويات نفايات منزلية للفرز الانتقائي.

أما في قطاع الشباب والرياضة فسيتم إصلاح وتهيئة كل البنى التحتية للشباب والرياضة لخنشلة. مع إنجاز 30 ملعبا رياضيا جواريا. وفي قطاع الطاقة سيتم توزيع العمومي للغاز الطبيعي على المناطق غير الموصولة بالغاز (FERDP GAZ).

وأوضح الوزير الأول أنه سيتم دراسة إنجاز وتجهيز سوق التفاح بالجملة على مستوى منطقة بوحمامة (CSGCL). بالإضافة كذلك إلى منح 700 مساعدة خاصة بالسكن الريفي. خاصة بعد تسجيل 300 وحدة سكنية اجتماعية (LPL).

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