الوزير الأول الفرنسي يرسم لوحة سوداء عن الأوضاع في بلاده

لم يكن بوسع رئيس الحكومة الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن يبدأ خطابه حول السياسة العامة. بمشكلة أخرى سوى مشكلة تزايد مديونية فرنسا.

فمنذ الدقائق الأولى من خطابه حول السياسة العامة، أشار رئيس الوزراء الفرنسي. إلى تسارع مديونية فرنسا خلال الأعوام الأربعين الماضية.

وأكد بايرو اليوم الثلاثاء أن “فرنسا لم تكن منذ الحرب العالمية الثانية مدينة في تاريخها كما هي اليوم”.

وأضاف أنه لا يمكن تنفيذ أي سياسة للتعافي وإعادة البناء إذا لم يتم تنفيذها.

وقال “إن الحكومة لا تأخذ في الاعتبار هذا الوضع من المديونية المفرطة. إذا لم تضع لنفسها هدف احتواء وتقليص هذا الدين”.

وقال بايرو “إن كل أحزاب المعارضة التي تطالب باستمرار بإنفاق إضافي هو نفسه الذي قاد فرنسا إلى حافة الهاوية”.

“سلسلة من الأزمات” في عهد إيمانويل ماكرون

وفي عرض توضيحي قصير، ناقش رئيس الوزراء الفرنسي المراحل المختلفة التي أدت إلى تجاوز الدين العام الفرنسي 110%. من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال “عندما انتُخِب فرانسوا ميتران في عام 1981، كانت فرنسا واحدة من أقل البلدان مديونية في العالم. حيث لم يتجاوز الدين 20%، كما يتذكر. وبحلول عام 1995، وصل إلى 52%: أي أكثر من 30 نقطة من الديون. “في 14 عامًا.”

ويشير رئيس الحكومة الفرنسي أيضًا إلى نقطة تحول في بداية القرن الحادي والعشرين، في ظل حكومة ليونيل جوسبان. في حين كانت معايير الصحة الاقتصادية في فرنسا لا تزال إيجابية إلى حد ما في نهاية التسعينيات وفقًا له.

وقال “في عام 2000، لقد انكسرت المنحنيات فجأة وبدأت في الانحدار الذي يبدو أن لا شيء قادر على إيقافه. بين عامي 2007 و2012، تسارعت وتيرة المديونية: 25 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي. بين عامي 2012 و2017، زادت المديونية بمقدار 10 نقاط. ومنذ عام 2017، بدأ إيمانويل ماكرون في خفض ديونه. “12 نقطة.”

وتابع رئيس الحكومة الفرنسي “إن كافة الأطراف الحكومية تتحمل مسؤولية الوضع الذي نشأ في العقود الأخيرة”.

ولاية ماكرون تجاوزتها “سلسلة أزمات لم يسبق لها مثيل”

بعد أزمة الرهن العقاري الثانوي التي ميزت بداية ولاية ساركوزي التي استمرت خمس سنوات. اعترف فرانسوا بايرو بأن ولاية إيمانويل ماكرون تجاوزتها “سلسلة من الأزمات واحدة تلو الأخرى لم يسبق لها مثيل أو تخيلها من قبل”، مستشهدًا بالسترات الصفراء، وكوفيد-19، وفيروس كورونا. ، والحرب في أوكرانيا، والتضخم، وأخيرا انفجار أسعار الطاقة.