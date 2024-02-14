الوزير الأول الفرنسي يهاجم مارين لوبان

هاجم رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، المتطرفة من اليمين الفرنسي، مارين لوبان خلال عشاء مع البرلمانيين.

وقال أتال “عندما ننظر إلى، مارين لوبان، فهي بطلة الغطرسة، تتحدث وكأنها تعرف كل شيء أفضل من أي شخص آخر”.

وتابع غابرييل أتال مهاجمته مرة أخرى لرئيسة نواب حزب التجمع الوطني: “إذا استمعنا إليها. لم يعد لدينا طاقة نووية، ولم نعد في الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى، فهي تعيد عقوبة الإعدام. ولا يعالج كوفيد باللقاحات”.

وقال غابرييل أتال للبرلمانيين: “نحن لسنا أغلبية متجانسة، نحن أغلبية كاتدرائية، غنية بحساسياتها. كاتدرائية ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: النهضة، والحداثة، والآفاق”.

أخيرًا ألقى رئيس الوزراء كلمة حول الموعد النهائي للانتخابات القادمة: الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في جوان المقبل.

وأخيراً أطلق غابرييل أتال كلمة قال فيها: “إن القوة تأتي من الوحدة، والخطر يأتي من العزلة. وفي جوان، سيكون الاستفتاء لصالح أو ضد الاتحاد الأوروبي”.