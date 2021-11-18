الوزير الأول: القضاء النهائي على تشغيل الأطفال واستغلالهم في التسول

قال الوزير الأول، أن مخطط عمل الحكومة خصص حيزا مهما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الطفل عن طريق تعزيز سلامته البدنية والقضاء النهائي على تشغيل الأطفال واستغلالهم في التسول باعتماد عقوبات قانونية.

وجدد الوزير الأول، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للطفل، التأكيد على إلتزام الحكومة، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، على وضع أسس وقواعد بناء الجزائر الجديدة.

والإنتقال إلى نموذخ جديد للنمو الاقتصادي، والذي يعتبر فيه رأس المال البشري محددا رئيسا، تبنى عليه كل مخططات التنمية على المدى البعيد.

كما أكد الوزير على إلتزام الحكومة بتهيئة كل الظروف والقيام بجميع الإصلاحات وإتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتنشئة جيل المستقبل. وكذا إعداده من أجل متابعة مسيرة التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة.

ويأتي ذلك، وفق نظرة إستشرافية، تتجاوز مرحلة ضمان الحقوق الأساسية،إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة.

وذلك سواء على المستوى الفكري، أو على مستوى رعاية المواهب وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع والإبتكار.

وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات التي أبى فيا إلا أن يكرم المبتكرين الشباب ذوي المواهب والفائزين في مختلف المسابقات الوطنية والدولية للإبتكار والإبداع.

مشيرا إلى أن هذه رسالة واضحة من الرئيس، تعبر بصدق عن توجهات الدولة في مجال الحماية والرعاية والمرافقة للمشاريع المميزة والنوعية للأطفال من ذوي القدرات والكفاءات العالية.

وأضاف الوزير الاول، أن تحضير رجل الغد يجب أن يكون بتنشئة طفل اليوم. وتحسين رعايته الصحية وتحسين نوعية منظومة تربيته وتكوينه وكذا شروط الترفيه الملائمة.

وبهذا الشأن، تم تخصيص فصل كامل لتعزيز رأس المال البشري تشترك فيه برامج العديد من القطاعات الوزارية.

ويـأتي هذا، من أجل تحسين الرعاية الصحية وتحسين أداء منظومة التربية والتعليم والتكوين، وترقية النشاطات البدنية والرياضية.

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