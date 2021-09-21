الوزير الأول.. الكشف عن قانون الانتقال الطاقوي الجديد خلال الأسابيع المقبلة

قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تحضر لقانون جديد خاص بالانتقال الطاقوي. وجاء تصريح الوزير الأول خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل.

وأكد بن عبد الرحمان، أن المخطط يهدف إلى “تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان أمن طاقوي جيد”. تابعا و”مبني على انتقال طاقوي يقوم على مزيج متوازن في آفاق 2030″.

وأضاف في هذا السياق، الوزير الأول، أن الحكومة “تعمل حاليا على إعداد قانون للانتقال الطاقوي”. مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عنه في الأسابيع المقبلة.

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