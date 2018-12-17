الوزير الأول الكوري الجنوبي : “مشروع مصنع تركيب السيارات النفعية في الجزائر”

كشف وزير الأول الكوري الجنوبي لي ناك يون، عن مشروع إقامة مصنع لتركيب السيارات النفعية في الجزائر .

وخلال منتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي ،قال الوزير الكوري ، أن كوريا الجنوبية، تسعى لتعزيز الاستثمار مع الجانب الجزائري ، في العديد من المجالات، الصناعية والزراعية وتكنولوجيات و الطاقات البديلة ، وكذا صناعة تركيب السيارات .

إضافة الى تبادل الخبرات في مجال الإدارة، والنقل، إعادة استغلال النفايات.

وتطرق الوزير، إلى تاريخ الجزائري الثوري ، وفترة العشرية السوداء، ومامرّت به الجزائر من فترات عصيبة .

مشيرا أنه رغم ذلك استطاعت تحقيق الاستقرار في جلى المجالات والميادين، وحققت قفزة نوعية في قطاع الزراعة الصناعة والأجهزة الكهرومنزلية.