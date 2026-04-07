الوزير الأول الموريتاني يغادر الجزائر بعد زيارة عمل

غادر، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، المختار ولد أجاي، الجزائر. عقب زيارة عمل دامت يومين. في إطار انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية.

وكان في توديعه، لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول سيفي غريب. مرفوقًا بعدد من أعضاء الحكومة.

وقد توِّجت أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تشكّل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون وتوسيعه في مختلف المجالات.