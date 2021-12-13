الوزير الأول: الميزان التجاري يحقق فائضا بـ 1.04 مليار دولار نهاية نوفمبر
كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الميزان التجاري الجزائري سجل فائضا بـ 1.04 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وأضاف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بعد جولة قام بها بمختلف أجنحة معرض الإنتاج الجزائري، أن الجزائر تمكنت في 30 نوفمبر الماضي بفضل التحكم في السوق الوطني من تحقيق أرقام كانت سابقا بمثابة حلم”.
وأوضح بن عبد الرحمن في ذات السياق، أن الميزان التجاري حقق فائضا بـ 1.04 مليار دولار، وهو ما يعكس بالدرجة الأولى إرتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 4.5 مليار دولار بالموازاة مع إجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها.
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هذه نسبة الإدماج التي يجب أن تصل إليها مؤسسات صناعة السيارات خلال 36 شهرا
هذه نسبة الإدماج التي يجب أن تصل إليها مؤسسات صناعة السيارات خلال 36 شهرا
قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه يجب أن تصل نسبة الإدماج في المؤسسات الوطنية لصناعة السيارات إلى 35 بالمائة في ظرف 36 شهرا.
وأضاف بن عبد الرحمن على هامش إفتتاح الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري اليوم الإثنين. أنه يجب منح الفرصة للإطارات الشابة المتخرجة من المعاهد والجامعات وإقحامهم في صناعة المركبات العسكرية
للإشارة فقد أشرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين بالجزائر، على افتتاح الطبعة الـ 29 لمعرض الإنتاج الجزائري. كما كان أيمن بن عبد الرحمن مرفوقا بوزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وإطارات سامية من القطاع الإقتصادي. وكذا ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.
وتجري فعاليات الطبعة الـ 29 لمعرض الإنتاج الجزائري إلى غاية 25 ديسمبر الجاري، بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة.
كما تم تنظيم هذا الحدث الإقتصادي، الذي تم إلغائه السنة الفارطة بسبب جائحة “كوفيد-19”. من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس). تحت شعار “استراتيجية، قدرة إبتكارية وأداء فعال : مفاتيح التنمية الإقتصادية وولوج الأسواق الخارجية”.
الوزير الأول: الصناعات العسكرية قاطرة الصناعة المحلية
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، إن الصناعات العسكرية قاطرة الصناعة المحلية وهي التي تقودها.
وأورد بن عبد الرحمن، في كلمة له على هامش إشرافه على تدشين الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري: “يجب أن يكون هناك تكامل بين الصناعات العسكرية وباقي القطاعات”.
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