الوزير الأول: الميزان التجاري يحقق فائضا بـ 1.04 مليار دولار نهاية نوفمبر

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الميزان التجاري الجزائري سجل فائضا بـ 1.04 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وأضاف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بعد جولة قام بها بمختلف أجنحة معرض الإنتاج الجزائري، أن الجزائر تمكنت في 30 نوفمبر الماضي بفضل التحكم في السوق الوطني من تحقيق أرقام كانت سابقا بمثابة حلم”.

وأوضح بن عبد الرحمن في ذات السياق، أن الميزان التجاري حقق فائضا بـ 1.04 مليار دولار، وهو ما يعكس بالدرجة الأولى إرتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 4.5 مليار دولار بالموازاة مع إجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها.

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