الوزير الأول النرويجي يُهنئ الرئيس تبون ويُثمن جهود الجزائر

بعث الوزير الأول لمملكة النرويج، يوناس غار ستور، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ثمّن الوزير الأول لمملكة النرويج، بإسم حكومة النرويج. الدور الذي تلعبه الجزائر في ترقية السلم الإقليمي والعالمي.

كما ثمن الجهود التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن، متطلعا للعمل أكثر على تطوير التعاون بين البلدين.

هذا وأعرب الوزير الأول لمملكة النرويج، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس تبون.