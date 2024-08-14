الوزير الأول النيجري: إزالة كل نقاط الظل الموجودة بين الجزائر والنيجر

أكد الوزير الأول لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين، أن التعاون بين الجزائر والنيجر مبني على ثلاث قيم أساسية هي حسن الجوار والأخوة والصداقة.

وعقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صرح لمين زين، أن التعاون بين البلدين “الجزائر والنيجر” مبني على ثلاث قيم أساسية هي حسن الجوار والأخوة والصداقة. معتبرا أنه قد تم إزالة نقاط الظل التي كانت موجودة لحد الآن. مضيفا أن النيجر إختار الطريق الذي يعبر من خلاله عن غيرته الشديدة عن سيادته. وهو “يتبع موقف الجزائر الثابت الرافض دوما للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية”. موضحا أنه تمت “مناقشة كل هذه المواضيع خلال هذا اللقاء.

وأضاف لمين زين قائلا إن “الجيل الحالي محب للسلام. كما أنه ملتزم دائما بالدفاع عن سيادته واستقلاله مهما كانت الظروف ولصالح كل ما يتطلع إليه المواطنون.

واستطرد الوزير الأول لجمهورية النيجر قائلا “قد تم إيفادنا من طرف رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمان تياني، حاملين رسالة. مضيفا أن هذا اللقاء الذي كان يهدف إلى استعراض جوانب التعاون بين البلدين قد استغرق ساعتين من الزمن. رغم جدول الأعمال المكثف لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأردف بالقول إنه تم مناقشة القيم الأساسية الثلاث التي يقوم عليها التعاون. وهي حسن الجوار بحكم حدودنا المشتركة الطويلة، والأخوة والصداقة.

وأشار إلى أنه “كان من الضروري إعادة تنشيط هذه العلاقات التي تأثرت منذ أحداث 26 جويلية 2023. مضيفا أن النيجر “اعتبر أنه كان على الجزائر، البلد الشقيق والجار والصديق، أن تكون بجانبنا منذ الساعات الأولى. عندما تم تهديدنا بهجوم وشعرنا بغياب هذا الأخ والجار والصديق”. ولكن التوضيحات التي قدمها لنا رئيس الجمهورية الجزائرية أثرت فينا بعمق وسوف ننقلها إلى الرئيس النيجري.