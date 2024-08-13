الوزير الأول النيجري يؤكد على الإسراع في إنجاز المشاريع المشتركة مع الجزائر

أكد الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر علي محمد لمين زين. رغبة بلاده بالإسراع في إنجاز المشاريع المشتركة مع الجزائر.

وصرح الوزير الأول النيجري عقب استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل. بأن الطرفين قررا “إعطاء دفعة للتعاون الجزائري-النيجري، بالعمل على إنجاز المشاريع المشتركة بسرعة لصالح كلا البلدين.

كما لفت الوزير الأول النيجيري إلى أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين منذ استقلالهما. مؤكدا أن “الصداقة والأخوة وحسن الجوار هي القيم الثلاث التي يشترك فيها البلدان.

للإشارة فقد جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة، محمد عرقاب ووفد عن مجلس الأمة. فضلا عن الوفد المرافق للمسؤول النيجري.

وكان الوزير الأول، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر قد شرع مساء الأحد في زيارة رسمية إلى الجزائر، برفقة وفد وزاري هام.