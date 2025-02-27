الوزير الأول النيجري يشيد بإنجازات “سونلغاز” في إطار التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال، في ختام زيارته الى العاصمة النيجرية نيامي يومي الثلاثاء و الاربعاء. من طرف الوزير الأول، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، على محمد لمين زين، الذي أشاد بإنجازات المجمع في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

و خلال هذا اللقاء “تطرق الوزير الأول للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها من خلال دعم الشراكة الاقتصادية, لاسيما في مجال الطاقة. حيث أثنى على الخطوة الهامة والملموسة التي خطتها الجزائر من خلال سونلغاز. والمتمثلة في إنجاز محطة لتوليد الكهرباء. بقدرة 40 ميغاوات والتي سيكون لها أثر إيجابي على أداء شركة الكهرباء النيجرية -نيجيلاك-“.

كما كان عجال و الوفد المرافق له لقاء مع وزيرة الطاقة النيجرية، امادو حواء،تم خلاله استعراض أهمية الاتفاق الذي تم إمضاءه. بين “سونلغاز” و “نيجيلاك” و أثره في الدفع بمسيرة. التعاون المشترك بين البلدين.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، استعداد المجمع، من خلال كافة فروعه وبنيته التحتية المتطورة على التزامه. بتجنيد كل خبراته وموارده البشرية والمادية لإنجاح الشراكة بين “سونلغاز” و “نيجيلاك”. بما يسهم في فتح آفاق تنموية جديدة تخدم المصالح المشتركة. بين البلدين وتعزز مكانتهما الاقتصادية في المنطقة.

جدير بالذكر أن عجال كان مرفوقا خلال زيارته بإطارات. سامية من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ومن المجمع.