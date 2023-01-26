قناة النهار الوزير الأول: الوضعية الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاثف كل الجهود بقلم قناة النهار نشر في 26 جانفي 2023 - 12:04 الوزير الأول شارك غرِّد أرسل 61 0 الوزير الأول: الوضعية الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاثف كل الجهود إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/aVN0p اقرأ أيضا 😢 شـــــــــاهد..إخوة شهيد الواجب الوطني العقيد مناري مراد يرثونه بكلمات تدمع لها العين قناة النهار 24 جانفي شاهد..درك أم البواقي يحجز قرابة 190 كغ من الكيف المعالج مخبأة داخل سيارة قناة النهار 05 جانفي وزير التربية للنهار :"المسؤولية المباشرة يتحملها التلميذ الذي طعـ ـن المعلمة ولكن سنحقق في التفاصيل" قناة النهار 12 جانفي بن قرينة : لاحظت هذه الأيام موجة منسقة للطـ.ـعن في مؤسسات الدولة من مأجورين للمـ.ـخزن قناة النهار 21 جانفي صليحة شرفاوي: جلسات عمل مراطونية وخرجات الوزير كانت ليلا ونهار لتسريع الإنجاز قناة النهار 14 جانفي وزير الداخلية : يوميا نسجل إختناقات بالغاز..شيئ مؤسف للغاية قناة النهار 10 جانفي أمن: تعزيز مخططات الحماية والأمن في المطارات لإستقبال الوفود المشاركة في "الشان" قناة النهار 12 جانفي الأمراض النفسية .. أعراضها وعلاجها قناة النهار 19 جانفي عبد الحميد بورومة: ملعب نيلسون مانديلا يمتلك 50 غرفة مجهزة لضمان أريحة الزائر قناة النهار 14 جانفي "وقت التغيير: غادة من تونس.. "شفت لي قبلي كيفاش تبدلو و حبيت نبدل بزاف حاجات في روحي قناة النهار 18 جانفي