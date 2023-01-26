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قناة النهار

الوزير الأول: الوضعية الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاثف كل الجهود

بقلم قناة النهار
الوزير الأول: الوضعية الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاثف كل الجهود
الوزير الأول
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الوزير الأول: الوضعية الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاثف كل الجهود

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