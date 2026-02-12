الوزير الأول بأديس أبابا لتمثيل الرئيس تبون في قمتي الاتحاد الإفريقي وإفريقيا–إيطاليا

حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الدورة العادية الـ39 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وكذا في قمة إفريقيا-إيطاليا.

وكان في استقبال الوزير الأول، بمطار بولي الدولي، وزير الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبي، بليتا مولى، بحضور أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وسفيان شايب، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، وسفير الجزائر لدى إثيوبيا.

وسيعكف المشاركون في قمة الاتحاد الأفريقي، التي تعقد تحت شعار “ضمان توفر المياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063”، على بحث فرص تعزيز التعاون القاري وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، مع التركيز على التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

فيما ستبحث قمة إفريقيا–إيطاليا سبل دعم الشراكة بين الجانبين، وخاصة من خلال تعزيز جهود تنفيذ خطة ماتي التي تم اعتمادها خلال الطبعة الأولى لهذه القمة المنعقدة بروما في 28 و29 جانفي 2024.

وبالإضافة إلى المشاركة في هاتين القمتين، سيشارك الوزير الأول في سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى، على منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظرا. ولجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بالتغيرات المناخية. فضلاً عن لجنة العشرة حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والتي تهدف إلى تعزيز المواقف الإفريقية المشتركة إزاء هذه القضايا الهامة من خلال تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء. وتجسد هذه المشاركة التزام الجزائر الثابت بدعم العمل الإفريقي المشترك، وتعزيز مسارات التنمية، وتكريس مبادئ التضامن والتكامل القاري.