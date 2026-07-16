الوزير الأول: باسم رئيس الجمهورية أعزي عائلات ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة

تقدم الوزير الأول سيفي غريب، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخالص التعازي لعائلات ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية في العاصمة.

وجاء في تصريح للوزير الأول عقب الوقوف على الوضعية الصحية والإطلاع على ظروف التكفل بالمصابين. جراء الحادث الأليم بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة ومستشفى مصطفى باشا “باسم رئيس الجمهورية. أتقدم بالتعازي الخالصة إلى عائلات الضحايا متمنين من الله عز وجل أن يتغمدهم في فسيج جناته”.

كما أعرب عن تضامن الدولة الكامل مع الأسر المفجوعة في هذا المصاب الأليم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

هذا وأسدى الوزير الأول تعليمات صارمة إلى مختلف القطاعات والمصالح المعنية، تقضي بضمان التكفل الطبي. والنفسي الشامل بالمصابين، وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة. لمرافقتهم إلى غاية تماثلهم للشفاء، مع توفير كل أشكال الدعم والمرافقة لفائدة عائلات الضحايا

يشار أن مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية في العاصمة، شهدت فجر اليوم الخميس. نشوب على حريق مهول تسبب في وفاة 11 طفلا وإصابة 19 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة.

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