الوزير الأول بالنيابة يترأس إجتماعا بخصوص استيراد 10 آلاف حافلة

ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، اجتماعا خصص لتحديد الإجراءات والشروط النهائية للانطلاق الفعلي في الاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين.

وجاء هذا الإجتماع، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 26 أوت 2025 القاضية بالاستيراد الفوري لل 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض تلك القديمة.

وخصص الاجتماع لتحديد الإجراءات والشروط النهائية للانطلاق الفعلي في تجسيد هذه العملية، من ناحية الاستيراد- التصنيع، التسويق، والتمويل.

كما عقد الاجتماع بمشاركة قطاعات الدفاع الوطني، الصناعة، النقل واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.