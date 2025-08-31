الوزير الأول بالنيابة يترأس اجتماعا لتنظيم معارض لتسويق الأدوات المدرسة

ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الأحد، بقصر الحكومة، اجتماع عمل خصص لتنظيم معارض جهوية على مستوى الولايات الكبرى وكذا معارض ولائية ونقاط تسويق محلية للأدوات المدرسية.

ويأتي ذلك، تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، الهادفة لتوفير أحسن الظروف للدخول المدرسي المقبل.

وشارك في هذا الاجتماع كل من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

هذا وجاء هذا الإجتماع، في إطار التحضير للدخول المدرسي 2025-2026. وتعزيزا للجهد المبذول حاليا من طرف مختلف المتعاملين الاقتصاديين من أجل توفير الأدوات المدرسية وتسويقها بأسعار تفضيلية وفي متناول المواطنين.