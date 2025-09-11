الوزير الأول بالنيابة يترأس الدورة 197 لمجلس مساهمات الدولة

ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، أشغال الدورة 197 لمجلس مساهمات الدولة.

وحسب بيانٍ لمصالح الوزير الأول، خصِّصت هذه الدورة لاستعراض آفاق تطوير نشاط عدد المؤسسات العمومية الناشطة في مجالات الصناعة الكهربائية، الاتصالات، الصناعة الصيدلانية وصناعة الزجاج.

كما شكّلت هذه الدورة فرصة للتأكيد على أهمية تجسيد الاستثمارات المبرمجة من قبل المؤسسات المعنية.

وخاصة تلك التي لها أثر مباشر ومعتبر في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.