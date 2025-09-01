الوزير الأول بالنيابة: يجب استكمال التدابير الخاصة بالدخول المدرسي

شدّد الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الإثنين، بالعاصمة، على ضرورة استكمال التدابير الخاصة بالدخول المدرسي 2025 - 2026.

وخلال اشرافه على افتتاح أشغال اجتماع تنسيقي بولاة الجمهورية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بقصر الحكومة، أكد غريب أن هذا الاجتماع يمثل سانحة لتحديد أوليات العمل للفترة المقبلة. مشيرا أنه سيتم الوقوف عند التقدم المحرز واستعراض التدابير المتخذة.

وبخصوص الدخول المدرسي المقبل، أكد الوزير الأول بالنيابة، على ضرورة استكمال التدابير للدخول المدرسي 2025 – 2026. مع ضمان أجهزة التدفئة في المناطق الريفية وتهيئة المحيط الخارجي للمدارس وكذا النقل المدرسي والمطاعم المدرسية والحرص على توفير وجبات ساخنة من اليوم الأول للدراسة.

