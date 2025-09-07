الوزير الأول بالنيابة يستقبل وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجمهورية جنوب إفريقيا

استقبل الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الأحد بقصر الحكومة، وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجمهورية جنوب إفريقيا باركس تاو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركة بلاده في معرض التجارة البينية الإفريقية الذي تجري فعالياته خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

وقد كان اللقاء فرصة للتأكيد على الطابع الإستراتيجي المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر وجنوب إفريقيا، مع استعراض سبل تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات، تجسيدا للرؤية المشتركة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وأخيه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لاسيما مخرجات زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر في ديسمبر 2024.